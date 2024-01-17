Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zamlar sadece 6 aylık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere ilave artışların sadece ilk 6 ay için olduğunu, 6 aylık artış oranlarının dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zamlar sadece 6 aylık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu TBMM'ye sunulacak ilave artışların, emekler için hayırlı olmasını diledi.

Oranların sadece ilk 6 ay için olduğunu, 6 aylık artış oranlarının dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, temmuz ayında yapılacak yasal artışlarla birlikte, yıllık artış oranlarının tüm emekli kesimler için denkleşmiş ve çok daha yüksek oranlara çıkmış olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız. Ülkemiz istikrar içinde büyüdükçe toplumun her kesimine olduğu gibi emeklimize de daha fazla ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır."

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