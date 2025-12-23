Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan yeni asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışanlar ve işverenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yılmaz, açıklamasında enflasyon ve istihdam politikalarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

KALICI SOSYAL REFAH...

“2026 yılında yüzde yirminin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile 1000 liradan 1270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun.

Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz..”