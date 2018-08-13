ABD – Türkiye geriliminin ardından Dolar'daki tırmanış devam ediyor. Akşam saatlerinde Asya borsalarının da açılması ile Dolar, Türk Lirası karşısında 7,21'lik tarihi zirveyi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki gelişmelerin çok net bir saldırının göstergesi olduğunu söyledi. Bakan Berat Albayrak, 'Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık' dedi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye, ekonomik bir savaş vermektedir'' denildi. BDDK SWAP işlemlerine sınırlama getirdi. Döviz cinsi varlıkları değiştirme işlemlerine sınırlama getirilmiş oldu.

ABD – Türkiye geriliminin ardından Dolar'daki tırmanış devam ediyor. Akşam saatlerinde Asya borsalarının da açılması ile Dolar, Türk Lirası karşısında 7,21'lik tarihi zirveyi gördü.



Akşam saatlerindeki bu yükseliş çok geçmeden geriledi. 23.20 sıralarında Dolar, 7.10'u gördü. Ekonomi uzmanları sabah saatlerinde Türk borsalarının açılması ile birlikte bu seviyenin yine düşüceğini savunuyor.



Öte yandan Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da tarihi zirve ile ilgili açıklama geldiç Albayrak açıklamasında, "Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır." dedi



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hürriyet gazetesi'ne döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak, yaşanan dalgalanmaların çok net bir saldırının, sınamanın göstergesi olduğunu belirtti.



"Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir."



Albayrak kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını açıkladı.

"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız."



Bakan Albayrak, gereken adımların atılmaya başlandığını vurguladı:

"Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."



Bakan Berat Albayrak, döviz kurundaki hareketlilik sonrasında yaptığı açıklamada, ‘’Aksiyon planımızı hazırladık. Mevduatlara asla el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Gerekirse mali kural uygularız” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Türkiye bir ekonomik savaş vermektedir

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi ile ilgili açıklama: "Türkiye bir ekonomik savaş vermektedir. Ekonomik savaşı millet ve devletle birlikte kazanacağız"



İşte Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama:

Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!



BDDK sınırlama getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SWAP işlemlerine sınır getirdiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swapişlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



SWAP işlemi nedir?

Swap işlemi, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap piyasasında ağırlıklı işlem gören swaplar döviz Swap'ları ile faize dayalı Swap Sözleşmeleridir.



Özellikleri nelerdir?

Faiz Swap'ında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz Döviz Swap'ında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.

