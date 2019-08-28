Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırması talebiyle, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ve aylık bağlanma oranı (ABO) konularında toplam 12 soruluk yazılı önergeler verildi. Önergeleri, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek verdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırması talebiyle emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ve aylık bağlanma oranı (ABO) konularında yazılı soru önergesi verdi.



Tanrıkulu'nun önergesinde şu iki soru yer aldı:



"1. Kamu sektörü ve özel sektörde, emekli olmak için gerekli prim ve çalışma süresi elde etmesine rağmen yaş bekleyen kişi sayısı kaçtır?



2. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için başlatılacak olan bir proje var mıdır? Varsa, güncel akıbeti nedir?"



CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, önergesinde şunları belirtti:



"Ülkemizde ekonomik krizin getirdiği geçim sıkıntısının etkileri her geçen gün artmaktadır.



Kamu harcamalarındaki israfın faturası vatandaşa yüklenmektedir. Ekonomik krizin emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza getirdiği sıkıntılar hala çözüm beklemektedir.



Vatandaşlarımızın kazanılmış haklarından doğan taleplerine siyasi iktidar bugüne kadar bir çözüm önerisi sunmamış ve sunulan çözüm önerileri de reddetmiştir.



Bu bağlamda;



1. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kaç vatandaşımız vardır?



2. İŞKUR 1 a başvurarak iş arayan emekli sayısı nedir?



3. İŞKUR `a başvuran ve iş arayan kaç emeklilikte yaşa takılan vardır?



4. Emeklilikte Yaşa Takıldığı için emekli olamayan, yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için öncelikli istihdam planı mevcut mudur?



5. 2000 yılından sonra emekli olan yurttaşlarımıza intibak yasası veya seyyanen zam yapılmasına dair çalışmalar var mıdır? Var ise bu çalışmalar nedir?



6. Aylık Bağlanma Oranı sonucunda emekli maaşları düşen kaç kişi vardır? Aylık bağlanma oranı katsayılannın düzenlemesine dair bir çalışma mevcut mudur?



7. Asgari ücretin altında emekli maaşı alan vatandaşlarımız var mıdır? Var ise sayısı nedir?



8. Emeklilik yaşı dolduğu halde çalışmak zorunda olan kaç vatandaşımız vardır?



9. Emeklilik yaşı dolmasına rağmen pirimi dolmadığı için emekli olamayan kaç vatandaşımız vardır?



10. Yaşı ilerlediği için iş bulamayan vatandaşlarımız için bir düzenleme veya istihdam yaratmayı düşünüyor musunuz?"



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