Cumhuriyet tarihinin zirvesi: Konut satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 2025 yılı konut satış istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye genelinde konut piyasası, 2025 yılında tarihi bir rekora imza attı. TÜİK verilerine göre konut satışları, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla %14,3 oranında artış göstererek 1 milyon 688 bin 910 adede ulaştı.
Bu rakam, Cumhuriyet tarihinde bir yılda satılan en yüksek konut sayısı olarak kayıtlara geçti.
Yalnızca 2025'in aralık ayında gerçekleşen satışlar 254 bin 777 adet oldu. Aralık ayı verileri, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8'lik bir artışı ifade etti.
Satışların illere göre dağılımında zirve değişmedi. 2025 yılında en fazla konut satışı şu illerde gerçekleşti:
İstanbul: 280 bin 262
Ankara: 152 bin 534
İzmir: 96 bin 998
Satışların en az olduğu iller ise sırasıyla 727 adet ile Ardahan, bin 251 adet ile Bayburt ve bin 559 adet ile Hakkari oldu.
İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ
Kredili konut satışlarında 2025 yılı genelinde ciddi bir yükseliş gözlendi. İpotekli konut satışları yıllık bazda %49,3 artarak 236 bin 668 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı %14,0 olarak hesaplandı.
Aralık ayı özelinde bakıldığında, ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %25,2 artışla 29 bin 149'a yükseldi. Aralık ayındaki toplam satışlar içinde ipotekli payı %11,4 seviyesinde kaldı.
Ayrıca, aralık ayında 7 bin 666, 2025 yılı genelinde ise 57 bin 639 ipotekli satışın ilk el olarak gerçekleştiği belirlendi.
PEŞİN VE DİĞER SATIŞ TÜRLERİ
İpotek dışındaki "diğer satış türleri" incelendiğinde, aralık ayında %19,2'lik artışla 225 bin 628 konutun el değiştirdiği görüldü. Yıl genelinde ise bu kategorideki satışlar %10,1 artarak 1 milyon 452 bin 242 adede ulaştı.
SIFIR VE İKİNCİ EL KONUT PİYASASI
İnşaat sektörünün canlılığını gösteren ilk el (sıfır) konut satışları, 2025 yılında bir önceki yıla göre %11,6 artarak 540 bin 786 oldu. Toplam satışlar içinde sıfır konutun payı 2025 yılında %32,0 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ilk el satışlar %26,2 artışla 96 bin 690 adede çıktı ve aylık pastadan %38,0 pay aldı.
İkinci el piyasasında ise 2025 yılı toplamında 1 milyon 148 bin 124 konut el değiştirdi. Bu, yıllık bazda %15,6'lık bir artışa işaret etti. Aralık ayında ikinci el satışlar %16,2 artarak 158 bin 87 olarak kayıtlara geçti.
YABANCIYA SATIŞTA RUSYA LİDERLİĞİ KORUDU
Genel tablonun aksine, yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş yaşandı. Yabancılara konut satışı 2025 yılında %9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. Toplam satışlar içinde yabancıların payı %1,3 seviyesinde kaldı. Ancak aralık ayında yabancıya satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 2 bin 541'e yükseldi.
Yabancıların 2025 yılında en çok konut aldığı iller sırasıyla şunlar oldu:
İstanbul: 7 bin 989
Antalya: 7 bin 118
Mersin: Bin 800
Uyruklarına göre alım yapanlar listesinde Rus vatandaşları ilk sırada yer aldı. 2025 genelinde ülke uyruklarına göre satış sıralaması şöyle şekillendi:
Rusya Federasyonu: 3 bin 649
İran: Bin 878
Ukrayna: Bin 541
Aralık ayında da sıralama değişmeyerek; Rusya Federasyonu vatandaşlarına 504, İran vatandaşlarına 232 ve Ukrayna vatandaşlarına 193 konut satışı yapıldı.