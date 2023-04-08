CVK Madencilik halka arz 2023: CVKMD eşit mi oransal mı ve kaç lot verir?
CVK Maden halka arz onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Madencilik halka arz tarihleri, hisse kodu, kaç lot vereceği ve b mi oransal mı ve kaç lot verir? CVK Madencilik halka arz hisse fiyatı ve kodu nedi?
Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açılıyor. Talep toplama tarihleri, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar belli olurken yatırımcılar internet üzerinden “CVK Madencilik halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı ve kaç lot verir? CVK Madencilik halka arz hisse fiyatı ve kodu nedir, hangi bankalarda var?” sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte CVK Madencilik halka arz bilgileri.
CVK MADENCİLİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CVK MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açılıyor. Talep toplama tarihleri de belli oldu.
CVK Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.
CVK MADENCİLİK HİSSE KODU NEDİR?
CVK Maden hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
CVK MADENCİLİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halka arz büyüklüğü 882 milyon TL ve halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
CVK MADENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?
CVK Maden şirketi pay olarak 8,400,000 Lot vereceğini açıkladı.
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mevcut 35 milyon TL olan sermayesinin 42 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Begüm Çevik'e ait 1,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 8,4 milyon TL pay halka arz edilecek.
Şirket paylarının halka arzında "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı yöntemi" uygulanacak. Halka arz Tera Yatırım'ın liderliğindeki 38 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.