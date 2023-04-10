Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz talep süreci sona erdi. Şimdi sırada CVK Madencilik halka arz sonuçları yer alıyor. Yatırımcılar “CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?” sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Peki, CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte yanıtı.