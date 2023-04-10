CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı mı?
Talep toplama tarihleri 6 ve 7 Nisan 2023 olarak açıklanmış olup Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açılmıştı. Peki; CVK Madencilik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz talep süreci sona erdi. Şimdi sırada CVK Madencilik halka arz sonuçları yer alıyor. Yatırımcılar “CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?” sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Peki, CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte yanıtı.
CVK MADENCİLİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açılıyor. Talep toplama tarihleri de belli oldu.
CVK Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.
CVK MADENCİLİK HİSSE KODU NEDİR?
CVK Maden hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
CVK MADENCİLİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halka arz büyüklüğü 882 milyon TL ve halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.