CW Enerji (CWENE) rekor katılım ile arz oldu
CW Enerji (CWENE) borsada işlem görmeye başladığı ilk gün tavan yaparak yatırımcısını mutlu etmişti, borsada işlem görmeye başladığı ikinci gün bugün ise tavan yapmaya devam ediyor.
5 Mayıs 2023 tarihinde işlem görmeye başlayan CW Enerji Hissesi, tavan yaparak ilerliyor. Yatırımcılarını sevindiren hisse ile ilgili detaylar burada.
Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merak ederek beklediği hisselerden biri olan ''CWENE'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor. Bugün itibari ile ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık. Rekor katılım ile halka arzını tamamlayan CW Enerji (CWENE) şirketinin borsada işlem gördüğü birinci ve ikinci gün verilerini listeledik.
1. Gün Açılış Verileri;
7,863,035 Lot
Emir Hacmi = ₺938.846.379
1. Gün Kapanış Verileri ;
• Tavanda 2,629,647 Lot
• Emir Hacmi = ₺313.979.852
• Toplam İşlemin Toplam Lota Oranı %0,30
2. Gün Açılış Verileri ;
Tavanda 3,169,146 Lot
Emir Hacmi = ₺416.108.870
CW ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI NELERDİ ?
26-27-28 Nisan tarihlerinde yatırımcısından talep toplayan CW Enerji rekor katılım ile halka arz olmuştu.
• Cw enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Cw Enerji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
• Cw Enerji Halka arzında payların yüzde 24,24 halka açık olacaktır.
• Cw Enerji Halka arzında fiyatı ''108,60'' lira olacaktır.
• Cw Enerji borsada ''CWENE'' kodu ile işlem görecektir.
CW ENERJİ FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır.