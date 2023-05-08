CW Enerji (CWENE) rekor katılım ile arz oldu

Tüm yatırımcıların halka arz olmasını merak ederek beklediği hisselerden biri olan ''CWENE'', yatırımcıları mutlu edeceğe benziyor. Bugün itibari ile ortaya çıkan verileri bu haberimizde topladık. Rekor katılım ile halka arzını tamamlayan CW Enerji (CWENE) şirketinin borsada işlem gördüğü birinci ve ikinci gün verilerini listeledik.

1. Gün Açılış Verileri;

7,863,035 Lot

Emir Hacmi = ₺938.846.379

1. Gün Kapanış Verileri ;

• Tavanda 2,629,647 Lot

• Emir Hacmi = ₺313.979.852

• Toplam İşlemin Toplam Lota Oranı %0,30

2. Gün Açılış Verileri ;

Tavanda 3,169,146 Lot

Emir Hacmi = ₺416.108.870