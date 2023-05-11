CW Enerji'den (CWENE) dev anlaşma
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (CWENE) Bugün (11.05.2023) KAP’ta Yeni İş İlişkisi olan KDV hariç 32,5 milyon USD tutarlı güneş enerjisi panel satışı anlaşması yaptığını kamuyla paylaştı. İşte detaylar...
Firma ile İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 32.580.470,60 USD (OtuzikimilyonbeşyüzseksenbindörtyüzyetmişAmerikanDolarıaltmışcent) tutarında anlaşma sağlandığını duyurdu.
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (CWENE) Bugün (11.05.2023) KAP’ta Yeni İş İlişkisi olan KDV hariç 32,5 milyon USD tutarlı güneş enerjisi panel satışı anlaşması yaptığını kamuyla paylaştı.
BORSADA CWENE PERFORMANSI BUGÜN (11.05.2023) NASIL?
Bugün (11 Mayıs saat: 12:19itibariyle) BİST100 endeksi, 4.676,97 puan ve % 4,06 yükselişte. CWENE hisseleri ise 111,60 TL fiyatından ve %2,10 oranında artıda seyrediyor.
* Hissenin açılış fiyatı 109,30 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 109,30 TL, en yüksek ise 114,50 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 108,80 TL ve en yüksek ise 131,30 TL oldu.
Borsada işlem görmeye 5 Mayıs’ta başlamıştı. 8 Mayıs’ta en yüksek fiyatı olan 131,30 TL’yi görmüştü. En düşük fiyatını ise (dün) 10 Mayıs’ta görmüş oldu.