CW Enerji'den (CWENE) dev anlaşma

BORSADA CWENE PERFORMANSI BUGÜN (11.05.2023) NASIL?

Bugün (11 Mayıs saat: 12:19itibariyle) BİST100 endeksi, 4.676,97 puan ve % 4,06 yükselişte. CWENE hisseleri ise 111,60 TL fiyatından ve %2,10 oranında artıda seyrediyor.

* Hissenin açılış fiyatı 109,30 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 109,30 TL, en yüksek ise 114,50 TL fiyatını gördü.

Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 108,80 TL ve en yüksek ise 131,30 TL oldu.