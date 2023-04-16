Cw Enerji halka arz detayları açıklandı

CW ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI

QNB Finansbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. konsorsiyumu ile gerçekleştirilecek olan halka arzın büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanmıştır. Toplamda 30,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 24,24'u halka açık olacak.