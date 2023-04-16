Cw Enerji halka arz detayları açıklandı
CW Enerji, geçtiğimiz günlerde yatırımcılarına halka arz olacağını duyurmuştu.. Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE) halka arz için SPK'dan onayı aldı ve halka arzın detayları açıklandı.
CW Enerji, geçtiğimiz günlerde yatırımcılarına halka arz olacağını duyurmuştu. CW Enerji halka arzının ne zaman talep toplayacağı ve halka arz detayları yatırımcılar tarafından oldukça merak edilmektedir. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan CW Enerji (CWENE), ''108,60'' liradan halka arz olacağı duyurulmuştu.
CW ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI
QNB Finansbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. konsorsiyumu ile gerçekleştirilecek olan halka arzın büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanmıştır. Toplamda 30,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 24,24'u halka açık olacak.
• Cw Enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Cw Enerji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
• Cw Enerji Halka arzında payların yüzde 24,24 halka açık olacaktır.
• Cw Enerji Halka arzında fiyatı ''108,60'' lira olacaktır.
• Cw Enerji borsada ''CWENE'' kodu ile işlem görecektir.
CW ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE) halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Nisan olarak açıklandı. 3 iş günü boyunca taleplerin toplanacak ve şirketin halka arzının Mayıs ayının ilk haftası tamamlanması beklenmektedir.