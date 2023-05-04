CW Enerji halka arz işlem tarihi ne zaman?

Cw Enerji yatırımcıları hisselerinin ne zaman işlem göreceğini araştırıyor. Talep toplama sürecinde 108,6 lira sabit fiyatla satışı yapılan Cw Enerji halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 258 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı. Peki, Cw Enerji ne zaman işlem görecek?