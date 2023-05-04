CW Enerji halka arz işlem tarihi ne zaman?
Cw Enerji ne zaman işlem görecek? Cw Enerji resmi sonuçlar ise açıklandı. Cw Enerji halka arz büyüklüğünün 3.258.000.000 TL olduğu bildirildi. CW Enerji halka arzında 2.243.383 bireysel yatırımcıya ve 211 yurt işi kurumsal yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.
Cw Enerji ne zaman işlem görecek? Cw Enerji resmi sonuçlar ise açıklandı. Cw Enerji halka arz büyüklüğünün 3.258.000.000 TL olduğu bildirildi. CW Enerji halka arzında 2.243.383 bireysel yatırımcıya ve 211 yurt işi kurumsal yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından CW enerji borsa işlem tarihi merak konusu oldu. Peki, CW enerji borsada ne zaman işlem görecek?
Cw Enerji yatırımcıları hisselerinin ne zaman işlem göreceğini araştırıyor. Talep toplama sürecinde 108,6 lira sabit fiyatla satışı yapılan Cw Enerji halka arz büyüklüğünün ise 3 milyar 258 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı. Peki, Cw Enerji ne zaman işlem görecek?
CW ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da CWENE koduyla işlem görecek olan Cw Enerji 5 Mayıs tarihinde işlem görmesi bekleniyor.
CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi geldi.