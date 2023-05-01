CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan CW Enerji (CWENE), ''108,60'' liradan halka arz olacağını duyurmuştu. Halka arz olan ve talep toplama tarihini atlatan şirketin halka arz sonuçları açıklandı.
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan CW Enerji (CWENE), ''108,60'' liradan halka arz olacağını duyurmuştu. Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE) halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Nisan'da yapılmıştı. Talep toplama tarihlerini atlatan şirketin halka arz sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre açıklandı.
CW ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI
QNB Finansbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. konsorsiyumu ile gerçekleştirilecek olan halka arzın büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanmıştır. Toplamda 30,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 24,24'u halka açık olacağı açıklanarak yatırımcılardan talep topladı.
• Cw Enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Cw Enerji Halka arzında payların yüzde 24,24 halka açık olacaktır.
• Cw Enerji Halka arzında fiyatı ''108,60'' lira olacaktır.
• Cw Enerji borsada ''CWENE'' kodu ile işlem görecektir.
• Cw Enerji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
CW ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILDI ?
Resmi olmayan sonuçlara göre CW Enerji halka arzında ''12'' lot dağıtıldı. Geçtiğimiz günlerde talep toplama işlemlerini tamamlayan CW Enerji halka arzına 2.100.000 kişinin katıldığı da söylenmektedir. Yatırımcılara, resmi olmayan sonuçlara göre 12 lot dağıtılırken toplam lot değeri''1.300'' lira bedele tabi gelmektedir.