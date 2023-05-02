CW Enerji halka arzına rekor katılım

CW Enerji halka arz büyüklüğü 3.258.000.000 TL olarak şuana kadar ki en büyük halka arz oldu.

CW Enerji halka arzında, ek satış hariç halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi geldi.