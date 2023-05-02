CW Enerji halka arzına rekor katılım
Nisan ayının son günlerinde yatırımcısından talep toplayan CW Enerji halka arzının sonuçları açıklandı. CWENE halka arzına 4,97 kat fazla talep gelerek halka arzların en büyüğü oldu.
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan CW Enerji (CWENE), ''108,60'' liradan halka arz olacağını duyurmuştu. Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE) halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Nisan'da yapıldı. Talep toplama tarihlerini rekor sonuç ile bitiren şirketin halka arz sonuçları açıklandı.
CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI
CW Enerji halka arzına ilişkin halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satıldığı açıklandı.
CW Enerji halka arz büyüklüğü 3.258.000.000 TL olarak şuana kadar ki en büyük halka arz oldu.
CW Enerji halka arzında, ek satış hariç halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi geldi.
Buna verilere göre ek satış haricinde halka arzda bireysel tatırımcılara tahsis edilen payların 4,26 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 7,83 katı talep geldiği bilgisi verildi. CW Enerji halka arzında 2.243.383 bireysel yatırımcıya ve 211 yurt işi kurumsal yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.