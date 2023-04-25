CW Enerji halka arz edecek
CW Enerji halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. İşte detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri, 3 gün sürecek. CWENE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 108,60 TL olarak belirlendi. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?
CW ENERJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.
CW Enerji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 26-27-28 Nisan 2023 olarak belirlendi.
CW ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?
CW Enerji hisse kodu # CWENE olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
CW ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
CW Enerji hisse fiyatı 108,60 TL olarak açıklandı.
Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
CW ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Cw Enerji halka arz büyüklüğü 25.000.000 TL olacak. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak.
CW ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?
Cw Enerji QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde halka arz edilecek. Halka arz sürecini QNB Finans Yatırım ile Deniz Yatırım yönetecek.
CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CW Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Kaynak: sabah.com.tr