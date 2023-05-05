Cw Enerji Mühendislik (CWENE) borsada ne zaman işlem görecek? Rekor talep topladı
Cw Enerji Mühendislik (CWENE) halka arz olması adına yatırımcıdan talep toplamıştı. Talep toplama tarihleri sonrasında bugün borsada işlem görmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan CW Enerji (CWENE), ''108,60'' liradan halka arz olacağını duyurduktan sonra yatırımcıdan talep toplamıştı. Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE) halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Nisan'da yapıldı. Rekor katılımdan sonra bugün borsada işlem görmeye başladı.
CW ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI
CW Enerji halka arzına ilişkin halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satıldığı açıklandı.
CW Enerji halka arz büyüklüğü 3.258.000.000 TL olarak şuana kadar ki en büyük halka arz olarak tarihe geçti.
CW Enerji halka arzında, ek satış hariç halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi geldi.
Buna verilere göre ek satış haricinde halka arzda bireysel tatırımcılara tahsis edilen payların 4,26 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 7,83 katı talep geldiği bilgisi verildi. CW Enerji halka arzında 2.243.383 bireysel yatırımcıya ve 211 yurt işi kurumsal yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.