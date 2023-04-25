CW Enerji için talep toplama başlıyor

CW enerji için talep toplama yarın başlıyor. 2010 yılında kurulan şirket fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteriyor. Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle güneş paneli üretim firmalarından biri olan şirket İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yapılan, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” İSO 500 2017 sıralamasında, 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu net satışı ile listenin 408’inci sırasında yer aldı.

26 Nisan, 27 Nisan ve 28 Nisan 2023 tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyatı 108,60 TL olarak açıklandı. CW Enerji’de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacağı ve 5.000.000 lot ek pay dahil edileceği açıklandı.

Fonun Kullanım Yeri

- %43-45 İşletme sermayesi.

- %13-15 Yatırım ve modernizasyon harcamaları.

- %11-13 Güneş Enerjisi Santrali alımları.

- %10-12 Öz tüketime yönelik çatı ve arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali kurulumu.

- %8-10 Depolama alanlarının genişletilmesi.

- %5-7 Finansman maliyetinin azaltılması.

- %3-5 Proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları.

* İzahname, Sayfa 299.



Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 18.750.000 Lot

- Ortak Satışı : 6.250.000 Lot (Tarzan Tarık Sarvan)

- Ek Ortak Satışı : 5.000.000 Lot (Tarzan Tarık Sarvan)

* SPK Bülten, 2023/24.



Tahsisat Grupları

- 20.000.000 Lot (%80) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı

- 5.000.000 Lot (%20) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı

* İzahname, Sayfa 280.



Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.

- 1 Yıl, Ortaklar.

* İzahname, Sayfa 295.



Fiyat İstikrarı

- 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.

* İzahname, Sayfa 293.



Halka Açıklık

- %24,24. Ek satış dahil.

* İzahname, Sayfa 250.



Halka Arz İskonto Oranı

- %20.

* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 64.



Halka Arz Büyüklüğü

～ 3.2 Milyar TL.