CW Enerji'den (CWENE) rekor anlaşma
CW Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (CWENE), bugün (18.05.2023) yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin sözleşme imzalanmasıyla yeni iş ilişkisini duyurdu.
Firma adını paylaşmadan yurt içinde yerleşik bir müşterisi olarak ifade edilen muhatabı ile güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 2,3 milyon USD tutarında sözleşme imzaladıklarını beyan etti.
KAP’ta yayınlanan duyuruda; “Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 2.381.793,56 USD (İkimilyon üçyüzseksenbirbin yediyüz doksan üç Amerikan doları ellialtı cent) tutarında anlaşma sağlanmıştır. “ ifadeleri yer aldı.
CW ENERJİ FİRMASININ FAALİYET KONUSU NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Şirket faaliyetleri; fotovoltaik güneş paneli üretimi-satışı başta olmak üzere; anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarım, mühendislik, ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanları tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi, araç şarj istasyonları işletmeciliği, lityum batarya enerji depolama sistemleri üretimi ve eva üretimi üzerinedir.
- CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır. Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biridir. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Uzak Doğu’da da 2009 yılından bu yana güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.