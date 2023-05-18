CW Enerji'den (CWENE) rekor anlaşma

- CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır. Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biridir. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Uzak Doğu’da da 2009 yılından bu yana güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.