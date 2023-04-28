Halka arzlara rekor katılım

Son günlerde halka arzlara olan talep, halka arzlara katılan katılımcı sayısı rekor seviyelere ulaştı.

CWENE halka arzının talep toplama işlemi devam ederken herkesin en çok merak ettiği sorulardan biri de halka arzlara ne kadar kişi katılmaktadır ? Son 6 halka arza katılan katılımcı sayılarını ve Halka arzlara dair bilinmesi gerekenleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.