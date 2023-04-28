Halka arzlara rekor katılım
Son günlerde halka arzlara olan talep, halka arzlara katılan katılımcı sayısı rekor seviyelere ulaştı. Son 6 halka arza katılan katılımcı sayılarını ve Halka arzlara dair bilinmesi gerekenleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.
Son günlerde halka arzlara olan talep, halka arzlara katılan katılımcı sayısı rekor seviyelere ulaştı.
CWENE halka arzının talep toplama işlemi devam ederken herkesin en çok merak ettiği sorulardan biri de halka arzlara ne kadar kişi katılmaktadır ? Son 6 halka arza katılan katılımcı sayılarını ve Halka arzlara dair bilinmesi gerekenleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.
HALKA ARZLARA REKOR TALEP
Son 6 halka arzı geçmişten günümüze katılımcı sayılarını yazdık. CW Enerji halka arzına katılımın rekor taleple sonuçlanması beklenmektedir. İşte detaylar:
• Göknur Gıda (GOKNR) 862,805 kişi
• Eksun Gıda (EKSUN) 1,210,861 kişi
• CVK Maden (CVKMD) 1,452,252 kişi
• Koza Polyester (KOPOL) 1,729,153 kişi
• Europower (EUPWR) 2,118,379
• Graınturk (GRTRK) 1,248,019
Son halka arzlardan biri olan Graintürk Tarım şirketinin borsadaki gününde nasıl bir tablo ile karşılaştığını yazımızın devamında paylaştık.
GRAİNTÜRK (GRTRK) SON DURUMU
Halka arz olan ve talep toplama işleminin bitmesinin ardından şuan borsada işlem gören Graintürk tarım hakkında borsada merak edilen verileri topladık.
3. Gün Açılış verileri;
48.460.460 Lot Emir Hacmi = ₺1.133.975.000
2. Gün Kapanış Verileri;
• Tavanda 24,866,248 Lot
• Emir Hacmi = ₺529.152.757
• Toplam İşlemin Toplam Lota Oranı %0,36
2. Gün Açılış Verileri ;
26,293,110 Lot Emir Hacmi = ₺559.517.381