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Danimarka ve Japonya'dan Bitcoin kullanımına karşı uyarıları geldi

Danimarka ve Japonya'dan Bitcoin kullanımına karşı uyarıları geldi. Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, “Bitcoin’den uzak durun” açıklaması yaparken, Japonya Maliye Bakanı Taro Aso da Bitcoin’in henüz güvenilir bir para birimi olmadığı uyarısında bulundu.

Danimarka ve Japonya'dan Bitcoin kullanımına karşı uyarıları geldi

Dijital para birimi olan Bitcoin konusunda Danimarka Merkez Bankası'ndan uyarı mesajları geldi.

Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, “Bitcoin denetlenen bir piyasa değil. Yetkililerin sorumluluğunda değil. Bu, kişilerin sorumluluğunda” diye konuştu. Yatırımcıları  “Bitcoin’den uzak durun" diyerek uyardı.

Bitcoin kullanımında bir uyarı da Japonya'dan geldi.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso  Bitcoin’in henüz güvenilir bir para birimi olmadığı uyarısında bulundu. Yakın dönemde bu konudaki gelişmeleri takip edeceklerini kaydeden Aso, “Bitcoin’in bir para birimi olduğu konusunda yerleşmiş bir tanım yok” diye konuştu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #bitcoin
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