DASK'a yapılan ihbarlar 1 buçuk milyara ulaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Evi hasar görenler DASK'a başvurularını gerçekleştiriyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) yapılan hasar ihbar sayısı 314 bini aşarken, yapılan ödeme 1,5 milyar liraya ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, depremden etkilenen illerdeki poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249 iken, bugüne kadar yapılan hasar ihbarı 314 bin 412'ye ulaştı.
Toplam ödenen hasar tazminat tutarı 1,5 milyar liraya ulaşırken, 17 ile eksper atandı. Eksper atanan dosya sayısı ise 61 bin 228 oldu.
En çok ihbar gelen iller şöyle:
- 61 bin 650 ihbar - Hatay
- 54 bin 514 ihbar - Malatya
- 44 bin 406 ihbar - Kahramanmaraş
- 36 bin 402 ihbar - Gaziantep
- 36 bin 402 ihbar - Adıyaman
- 20 bin 848 ihbar - Osmaniye
- 15 bin 993 ihbar - Şanlıurfa
- 11 bin 981 ihbar - Elazığ
- 11 bin 408 ihbar - Diyarbakır
- 4 bin 677 ihbar - Kayseri
- 2 bin 56 ihbar - Kilis
- 1.577 ihbar - Mersin
- 822 ihbar - Niğde
- 431 ihbar - Mardin
- 430 ihbar - Batman
- 417 ihbar - Sivas
- 332 ihbar - Ankara
- 209 ihbar - Siirt
- 450 ihbar - Diğer iller
Toplam başvuru sayısı 314 bin 412'ye ulaştı.
EKSPER ATANAN İLLER VE DOSYA SAYILARI
DASK tarafından deprem bölgesi başta olmak üzere bir çok ilde eksper atandı.
Eksper atanan dosya sayısı illere göre şu şekilde:
- Malatya - 13 bin 353
- Adana - 9 bin 874
- Gaziantep - 8 bin 681
- Osmaniye - 8 bin 472
- Kahramanmaraş - 6 bin 183
- Hatay - 5 bin 34 oldu.
- Elazığ - 2 bin 533,
- Diyarbakır - 2 bin 262
- Şanlıurfa - 2 bin 184,
- Kayseri - 936
- Kilis -610
- Adıyaman - 578
- Batman - 195
- Siirt -121
- Mersin - 99
- Ankara - 61
- Niğde - 52
İHBARLARIN YÜZDE 83'ÜNÜ HAFİF HASARLILAR OLUŞTURDU
DASK'a yapılan ihbarların yüzde 7'sini ağır hasarlılar oluştururken, en çok başvurunun geldiği hasar boyutu yüzde 83 ile hafif hasarlı konutlar oluşturdu. Başvuruların yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise pert yapılar için yapıldı.
Kurumdan yapılan ödemelerin dağılımı incelendiğinde başı pert konutlar çekti. Toplam ödemenin yüzde 85'i (1,28 milyar TL) hasar durumu pert olan daireler için yapıldı.
Ödemelerin yüzde 3'ünü (39,9 milyon TL) ağır hasarlılar, yüzde 4'ünü (67,2 milyon TL) hafif hasarlılar, yüzde 8'ini (118 milyon TL) ise orta hasarlılar oluşturdu.
Ayrıca DASK tarihinde bir ilk olarak, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalıların DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabildiği belirtildi. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılara avans olarak ödenecek.
İHBARLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ IVR VE DASK WEB PORTALDAN YAPILDI
Depremlerin ardından sigortalıların ihbarlarını genellikle sesli yanıt sistemi (IVR) ile DASK web portal üzerinden yaptığı görüldü.
İhbar yapılan platformların yüzdesi şu şekilde:
- Yüzde 56,2 (176 bin 262) - IVR
- Yüzde 29,37 (91 bin 777) - Web portal
- Yüzde 12,53 (40 bin 151) - e-Devlet
- Yüzde 0,64 (3 bin 257) - SAP
Doğrudan toplu hasar dosya sayısı 2 bin 242, mobil pert sayısı ise 724 oldu.