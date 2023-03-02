DASK'a yapılan ihbarlar 1 buçuk milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, depremden etkilenen illerdeki poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249 iken, bugüne kadar yapılan hasar ihbarı 314 bin 412'ye ulaştı.

Toplam ödenen hasar tazminat tutarı 1,5 milyar liraya ulaşırken, 17 ile eksper atandı. Eksper atanan dosya sayısı ise 61 bin 228 oldu.

En çok ihbar gelen iller şöyle:

61 bin 650 ihbar - Hatay

54 bin 514 ihbar - Malatya

44 bin 406 ihbar - Kahramanmaraş

36 bin 402 ihbar - Gaziantep

36 bin 402 ihbar - Adıyaman

20 bin 848 ihbar - Osmaniye

15 bin 993 ihbar - Şanlıurfa

11 bin 981 ihbar - Elazığ

11 bin 408 ihbar - Diyarbakır

4 bin 677 ihbar - Kayseri

2 bin 56 ihbar - Kilis

1.577 ihbar - Mersin

822 ihbar - Niğde

431 ihbar - Mardin

430 ihbar - Batman

417 ihbar - Sivas

332 ihbar - Ankara

209 ihbar - Siirt

450 ihbar - Diğer iller

Toplam başvuru sayısı 314 bin 412'ye ulaştı.

EKSPER ATANAN İLLER VE DOSYA SAYILARI

DASK tarafından deprem bölgesi başta olmak üzere bir çok ilde eksper atandı.

Eksper atanan dosya sayısı illere göre şu şekilde:

Malatya - 13 bin 353

Adana - 9 bin 874

Gaziantep - 8 bin 681

Osmaniye - 8 bin 472

Kahramanmaraş - 6 bin 183

Hatay - 5 bin 34 oldu.

Elazığ - 2 bin 533,

Diyarbakır - 2 bin 262

Şanlıurfa - 2 bin 184,

Kayseri - 936

Kilis -610

Adıyaman - 578

Batman - 195

Siirt -121

Mersin - 99

Ankara - 61

Niğde - 52

İHBARLARIN YÜZDE 83'ÜNÜ HAFİF HASARLILAR OLUŞTURDU

DASK'a yapılan ihbarların yüzde 7'sini ağır hasarlılar oluştururken, en çok başvurunun geldiği hasar boyutu yüzde 83 ile hafif hasarlı konutlar oluşturdu. Başvuruların yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise pert yapılar için yapıldı.

Kurumdan yapılan ödemelerin dağılımı incelendiğinde başı pert konutlar çekti. Toplam ödemenin yüzde 85'i (1,28 milyar TL) hasar durumu pert olan daireler için yapıldı.

Ödemelerin yüzde 3'ünü (39,9 milyon TL) ağır hasarlılar, yüzde 4'ünü (67,2 milyon TL) hafif hasarlılar, yüzde 8'ini (118 milyon TL) ise orta hasarlılar oluşturdu.

Ayrıca DASK tarihinde bir ilk olarak, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalıların DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabildiği belirtildi. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılara avans olarak ödenecek.

İHBARLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ IVR VE DASK WEB PORTALDAN YAPILDI

Depremlerin ardından sigortalıların ihbarlarını genellikle sesli yanıt sistemi (IVR) ile DASK web portal üzerinden yaptığı görüldü.

İhbar yapılan platformların yüzdesi şu şekilde:

Yüzde 56,2 (176 bin 262) - IVR

Yüzde 29,37 (91 bin 777) - Web portal

Yüzde 12,53 (40 bin 151) - e-Devlet

Yüzde 0,64 (3 bin 257) - SAP

Doğrudan toplu hasar dosya sayısı 2 bin 242, mobil pert sayısı ise 724 oldu.