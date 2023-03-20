DASK'tan 4,5 milyar TL'yı aşkın hasar ödemesi

Toplam 392 bin 45 hasar ihbarı yapıldı. Yaraların sarılması için harekete geçildi.



Doğal Afet Sigortaları Kurumu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 4 milyar 520 milyon lira hasar ödemesi yaptı.





"E-DEVLET ÜZERİNDEN ALMAYA BAŞLADIK"

Kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla yapmaya devam ettiği bildirildi: