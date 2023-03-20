DASK'tan 4,5 milyar TL'yı aşkın hasar ödemesi
Deprem bölgelerinde depremzedelerin yaraları tek tek sarılıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu depremlerin ardından şu ana kadar 4 milyar 520 milyon lira hasar ödemesi yaptı.
Toplam 392 bin 45 hasar ihbarı yapıldı. Yaraların sarılması için harekete geçildi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 4 milyar 520 milyon lira hasar ödemesi yaptı.
"E-DEVLET ÜZERİNDEN ALMAYA BAŞLADIK"
Kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla yapmaya devam ettiği bildirildi:
- Tarafımıza gelen toplam 392 bin 45 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uyulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, ‘hafif hasarlı’ konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz.