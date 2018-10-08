Türkiye, demir-çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak için 17 Ekim'den itibaren ithalat kotası uygulayacak. Karar, Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirildi.

Türkiye 17 Ekim'den itibaren demir-çelik ürünlerinin ithalatına kota uygulayacağını Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirdi.



Reuters'ın haberine göre, örgüte yapılan bildirimde kota kararının, ithalatta yaşanan artıştan Türkiye'nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi.



Buna göre Türkiye, kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata yüzde 25'lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak.



"Demir-çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemi uygulamasına ilişkin karar", 2 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış, kararın 17 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilmişti.



Karar, 200 gün süreyle geçerli olacak.



ulusal.com.tr