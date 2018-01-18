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Demiryolu araçlarının tesciline düzenleme

Demiryolu araçlarının tescillerinin, bu araçları kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Demiryolu araçlarının tesciline düzenleme

 Demiryolu araçlarının tescillerinin, bu araçları kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, demiryolu araçlarını kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde araçların tescillerinin yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Söz konusu araçların sahiplerinde değişiklik olması halinde ise tescilleri daha önce olduğu gibi yenilenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı #Resmi Gazete #Demiryolu Araçları Tescil Ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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