Demiryolu araçlarının tescillerinin, bu araçları kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, demiryolu araçlarını kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde araçların tescillerinin yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.
Söz konusu araçların sahiplerinde değişiklik olması halinde ise tescilleri daha önce olduğu gibi yenilenecek.
Demiryolu araçlarının tescillerinin, bu araçları kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.
Demiryolu araçlarının tescillerinin, bu araçları kullanma hakkına sahip kişi ya da kuruluşta değişiklik olması halinde yenilenmesi zorunluluğu kaldırıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.