"Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararları doğru bulduğunu belirterek, "Dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz" dedi.



"Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz." dedi



Ateş, "Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette. BDDK'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı. Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın" diye konuştu.



DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Yabancı yatırımcı spekülatif bazı hareketlerden zarar gördü ama bunun soğuma dönemi yaşanır."



Geçen günlerde DenizBank'taki yüzde 99.85 hisseyi elinde tutan Rus Sberbank, bankayı Dubai merkezli Emirates NBD'ye satma planlarının devam ettiğini, satış için düzenleme kuruluşlarından onay beklediklerini belirtmişti.

Kaynak: