Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD, Denizbank için mart ayında teklif sunmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Emirates NBD PJSC, Sberbank PJSC'ye Denizbank A.Ş. için mart ayında teklif sunmaya hazırlanıyor.



Görüşmelerin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Dubai'nin en büyük bankası Denizbank için teklif sunmayı değerlendiriyor.



Kaynaklar, satışın gerçekleşip gerçekleşmemesine Sberbank tarafından karar verilmesinin aylar sürebileceği belirtti.



Bloomberg hesaplamalarına göre Sberbank'ın Denizbank'ta sahip olduğu yüzde 99.9'luk payın değeri 4.12 milyar dolar olabilir.



Bankanın defter değeri eylül sonu itibariyle 3.44 milyar dolar oldu ve Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Türk bankaları defter değerinin yaklaşık 1.2 katından işlem görüyor/Bloomberg News