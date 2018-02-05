DenizBank ve Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine dair açıklamalar yaptı

DenizBank ve Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisine dair açıklamalar yaptı



DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamada, "TCMB yönlendirmesi ve beklentilerimize paralel enflasyonun baz etkisi kaynaklı geri çekilecek olması, Hazine'nin şubat sonrasında yaz dönemine dek azalacak olan borçlanma ihtiyacı ile birleştiğinde faizler üzerindeki baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz" denildi.



Ziraat Bankası'ndan da bir açıklama geldi.



Bankanın açıklamasında, "Sermaye akımı ile Türkiye; kur oynaklığının azalması, TL varlık fiyatlarındaki artış ve kaynak ihtiyacının karşılanması noktasında faydalanacak." denildi.



Ayrıca buna paralel TL'de istikrarın pekişmesinin beklenebileceği de ifade edildi.



ulusal.com.tr