DTB'de kekiğin kilogramı 5-9 liradan işlem gördü

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5-9 liradan satıldı.



DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlik Kg 0,90 0,90MTS Mısır yemlik Kg 0,83 0,90 MTS Mısır yemlik Kg 0,85 0,89 TTS Mısır tohumlukKg 1,10 1,10 TTS Mısır sosluKg 10,4010,40TTSYulaf (1. grup) Kg 0,84 0,84 TTS Buğday sert Kg 0,90 0,95 MTS Buğday aşurelik Kg 0,98 0,98 TTS Yağlı tohumlar Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,357,50TTS Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,00 5,53 MTS Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 5,20 5,20 TTSAy çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 8,76 8,76 TTS Haşhaş tohumu beyazKg 8,718,80TTS Haşhaş tohumu mavi Kg 9,70 9,70 TTS Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 9,219,21 TTS Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 12,12 12,12 TTS Yer fıstığı kaplamalı Kg 9,08 9,08 TTS Küspeler Ay çekirdeği küspesi Kg 0,82 0,84 TTS Çeşitli gıda maddeleriİnek sütü Lt 1,001,36 MTS Kuru meyvelerAntep fıstığı (paketlenmiş) Kg 55,75 55,75 TTS Badem iç (paketlenmiş) Kg 52,92 52,92 TTS Ceviz iç (paketlenmiş)Kg 56,22 56,22 TTS Fındık iç (paketlenmiş) Kg 35,67 35,67 TTS Kabak çekirdeği (paketlenmiş) Kg 18,84 18,84 TTS Leblebi beyaz (9 mm)Kg 15,6315,63TTS Leblebi sarı (paketlenmiş)Kg 19,3019,30TTS Leblebi kaplamalı Kg 13,6913,69TTS Üzüm kuru çekirdeksizKg 6,196,19TTS Karışık çerezKg 22,2722,27TTS Kasaplık canlı hayvanlar Dana Ad 5.865,337.150,94TTS İnekAd 1.710,831.710,83MTS KuzuAd 589,57600,00MTS KuzuAd 660,00660,00TTS Ham deriler ve bağırsaklar Ham sığır derisi Kg 2,622,62TTS Ham kuzu derisi Ad 10,00 10,00 TTS Çeşitli maddeler KekikKg 5,009,00MTS



MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış