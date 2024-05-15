Denizli'de napolyon cinsi kirazda hasat yaklaşıyor: "120-130 liradan alıcısı bulsun istiyoruz"



Kiraz mevsimi başladı. Tezgâhlar kırmızıya boyandı. Üretici ise bahçesinde hummalı bir çalışmaya girdi. Ancak girdi maliyetleri onların en büyük sorunu.



Denizli’de toplam 2 bin 279 hektarda kiraz üretimi yapılırken bunun bin 180 hektarı Honaz’da. Erkenci kirazın hasadı başladı. Napolyon cinsi kirazın hasadına da 10 gün var. 5 bin tondan fazla verim bekleniyor.



İhraç meyvesi olan Napolyon kirazının maliyeti yüksek. Üretici Sezayi Topçu, kirazın hak ettiği değeri görmesini istiyor.



Erkenci kiraz da fiyat düşüşe geçti. Çiftçi artan maliyetlerden dolayı zarar ediyor.



