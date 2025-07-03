Depo doldurmak lüks olacak: Akaryakıta dev zam yolda

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Ekonomim'e göre, 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14.61 olması tahminine göre, benzine 2.10, motorine 1.97, LPG'ye ise 1.61 lira zam gelmesi bekleniyor.