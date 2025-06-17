Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 17 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam yansıtıldı. 

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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

Motorin litre fiyatı: 49.39 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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Depo dolmadan cep yanıyor! Akaryakıta bir zam daha geldi, işte güncel fiyatlar - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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