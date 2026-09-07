Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi! İşte il il benzin, mazot ve LPG listesi
ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını vurması, küresel enerji piyasalarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 artışla 96,80 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 92,14 dolara tırmandı. Küresel piyasalardaki sıçrama ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasaya peş peşe zam olarak yansırken, motorin İzmir'de 90 TL eşiğini aştı, LPG'ye ise yeni bir fiyat artışı uygulandı. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları netleşti.
HÜRMÜZ'DE TANKER HAREKETLİLİĞİ ÇÖKTÜ VE OPEC+ ÜRETİMİ DEĞİŞTİRMEDİ
Kpler verilerine göre son 10 günde Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük ortalama emtia gemisi sayısı 10'a gerileyerek mayıs ayından bu yana en düşük düzeye indi:
ABD güçlerinin üç İran tankerini, İran'ın ise üç petrol tankeri ile üç ABD gemisini hedef aldığını açıklaması tedarik zincirinde panik yarattı.
OPEC+ koalisyonu ekim ayı petrol üretim kotalarında herhangi bir artışa gitmeyerek mevcut politikasını korudu.
Uluslararası piyasa analistleri, çatışmaların kontrollü şekilde süreceğini ve petrol akışının normal seviyelere dönüşünün 2027 yılının ilk çeyreğinden önce mümkün görünmediğini öngörüyor.
EYLÜL AYINDA PEŞ PEŞE GELEN ZAM DALGASI
Akaryakıt ürünlerine eylül ayının ilk haftasında uygulanan zamlar pompa fiyatlarını yukarı taşıdı:
3 Eylül Gece Yarısı: Otogaz (LPG) litre fiyatına 1,10 TL zam yapıldı.
4 Eylül Gece Yarısı: Motorin litre fiyatına tek seferde 7,76 TL, benzin litre fiyatına ise 2,47 TL zam uygulandı.
7 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL POMPA FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 76,92 TL
Motorin litre fiyatı: 88,89 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 76,78 TL
Motorin litre fiyatı: 88,75 TL
LPG litre fiyatı: 34,39 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 77,17 TL
Motorin litre fiyatı: 90,29 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR
Türkiye'de perakende akaryakıt satış tarifesi, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan işlenmiş petrol ürünlerinin günlük fiyat ortalaması ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor.
Tüpraş rafineri çıkış fiyatının üzerine ÖTV, EPDK payı, dağıtıcı ve bayi kar marjları ile KDV ilave ediliyor.
Şehirler arasındaki nakliye maliyetleri ve dağıtım firmalarının serbest rekabet marjları nedeniyle istasyonlar arasında küçük çaplı kuruş farkları görülebiliyor.