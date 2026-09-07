Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi! İşte il il benzin, mazot ve LPG listesi

ABD güçlerinin üç İran tankerini, İran'ın ise üç petrol tankeri ile üç ABD gemisini hedef aldığını açıklaması tedarik zincirinde panik yarattı.

OPEC+ koalisyonu ekim ayı petrol üretim kotalarında herhangi bir artışa gitmeyerek mevcut politikasını korudu.

Uluslararası piyasa analistleri, çatışmaların kontrollü şekilde süreceğini ve petrol akışının normal seviyelere dönüşünün 2027 yılının ilk çeyreğinden önce mümkün görünmediğini öngörüyor.