Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
İran'ın misilleme tehditleri ve bölgedeki askeri hareketlilikle birlikte Brent petrol yüzde 0,35 artışla 97,34 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,26 yükselerek 92,63 dolara çıktı.
Küresel piyasalardaki bu sıçrama ve döviz kurlarındaki baskı iç piyasadaki pompa fiyatlarını tetiklemeye devam ederken, motorin İzmir'de 90 TL barajını aştı.
HÜRMÜZ GERİLİMİ PETROLE RİSK PRİMİ EKLEDİ
Petrol fiyatlarının 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesi piyasalarda alarm zillerini çaldırdı:
ANZ analisti Daniel Hynes, Batı Asya'daki çatışmaların uzun süreli bir açmaza evrilmesi durumunda Basra Körfezi çıkışlı petrol sevkiyatının 2026 yılının tamamında baskı altında ve sınırlı kalacağını bildirdi.
Dev yatırım bankası Goldman Sachs, bölgedeki deniz taşımacılığı kesintilerinin 2027 yılına sarkabileceği uyarısında bulunarak petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.
Banka; Aralık 2026 vadeli Brent petrol tahminini 85 dolara, WTI tahminini 80 dolara yükseltirken, 2027 yılı beklentilerini ise Brent için 80 dolar, WTI için 75 dolar olarak revize etti.
EYLÜLÜN İLK HAFTASINDA REKOR ZAMLAR POMPAYA YANSIMIŞTI
Akaryakıt ürünlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan peş peşe fiyat artışları pompa tabelalarını yukarı taşımıştı:
3 Eylül Gece Yarısı: Otogaz (LPG) grubunda litre fiyatına 1,10 TL zam uygulandı.
4 Eylül Gece Yarısı: Akaryakıt tarihinin en yüksek artışlarından biri olarak motorine tek seferde 7,76 TL, benzine ise 2,47 TL zam yapıldı.
8 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 76,92 TL
Motorin litre fiyatı: 88,89 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 76,78 TL
Motorin litre fiyatı: 88,75 TL
LPG litre fiyatı: 34,39 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 77,17 TL
Motorin litre fiyatı: 90,29 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR
Türkiye'de perakende akaryakıt tarifesi hesaplanırken Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş petrol ürünlerinin günlük ortalama fiyatı ve serbest piyasadaki dolar kuru temel gösterge olarak alınıyor.