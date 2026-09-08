Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

İran'ın misilleme tehditleri ve bölgedeki askeri hareketlilikle birlikte Brent petrol yüzde 0,35 artışla 97,34 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,26 yükselerek 92,63 dolara çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

 Küresel piyasalardaki bu sıçrama ve döviz kurlarındaki baskı iç piyasadaki pompa fiyatlarını tetiklemeye devam ederken, motorin İzmir'de 90 TL barajını aştı.

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

HÜRMÜZ GERİLİMİ PETROLE RİSK PRİMİ EKLEDİ

Petrol fiyatlarının 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesi piyasalarda alarm zillerini çaldırdı:

ANZ analisti Daniel Hynes, Batı Asya'daki çatışmaların uzun süreli bir açmaza evrilmesi durumunda Basra Körfezi çıkışlı petrol sevkiyatının 2026 yılının tamamında baskı altında ve sınırlı kalacağını bildirdi.

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, bölgedeki deniz taşımacılığı kesintilerinin 2027 yılına sarkabileceği uyarısında bulunarak petrol fiyat öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

Banka; Aralık 2026 vadeli Brent petrol tahminini 85 dolara, WTI tahminini 80 dolara yükseltirken, 2027 yılı beklentilerini ise Brent için 80 dolar, WTI için 75 dolar olarak revize etti.

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

EYLÜLÜN İLK HAFTASINDA REKOR ZAMLAR POMPAYA YANSIMIŞTI

Akaryakıt ürünlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan peş peşe fiyat artışları pompa tabelalarını yukarı taşımıştı:

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

3 Eylül Gece Yarısı: Otogaz (LPG) grubunda litre fiyatına 1,10 TL zam uygulandı.
4 Eylül Gece Yarısı: Akaryakıt tarihinin en yüksek artışlarından biri olarak motorine tek seferde 7,76 TL, benzine ise 2,47 TL zam yapıldı.

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

8 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 76,92 TL
Motorin litre fiyatı: 88,89 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 9

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 76,78 TL
Motorin litre fiyatı: 88,75 TL
LPG litre fiyatı: 34,39 TL

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 10

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 77,17 TL
Motorin litre fiyatı: 90,29 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL

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Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 11

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR

Türkiye'de perakende akaryakıt tarifesi hesaplanırken Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş petrol ürünlerinin günlük ortalama fiyatı ve serbest piyasadaki dolar kuru temel gösterge olarak alınıyor.

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