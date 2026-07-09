Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi

Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, yurt içindeki akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 1

Günlük yaşamda yakıt maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri, "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla üç büyük şehirdeki pompa fiyatları netleşti.

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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 2

İşte il il ve yakıt türlerine göre güncel akaryakıt satış fiyatları:

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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 66.63 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 5

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.90 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 6

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 68.17 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi - Resim: 7
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