Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi
Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, yurt içindeki akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Günlük yaşamda yakıt maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri, "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla üç büyük şehirdeki pompa fiyatları netleşti.
İşte il il ve yakıt türlerine göre güncel akaryakıt satış fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 66.63 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.90 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 68.17 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL