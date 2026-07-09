Depoları dolduracaklar dikkat! 9 Temmuz 2026 Benzin, Motorin Ve LPG pompa fiyatları listesi yenilendi

Günlük yaşamda yakıt maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri, "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla üç büyük şehirdeki pompa fiyatları netleşti.