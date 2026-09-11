Depoları dolduracaklar dikkat! Benzine zam yolda: İşte güncel rakamlar
Küresel petrol piyasalarında tansiyon zirveye çıktı. Batı Asya'daki jeopolitik çatışmalar, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarla Brent petrolün varili yüzde 1'lik artışla 108,68 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 103,45 dolara tırmandı.
Uluslararası ürün fiyatlarındaki bu sert yükselişin iç piyasaya yansıması gecikmedi; sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 12 Eylül Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.
12 EYLÜL İTİBARIYLA BENZİNE 2,95 TL ZAM GELİYOR
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre akaryakıt tarifesinde beklenen yeni düzenlemenin ayrıntıları şöyle:
4 Eylül gece yarısı motorine yapılan 7,76 TL ve benzine yapılan 2,47 TL'lik tarihi artışların ardından, Brent petroldeki 100 dolar üzeri kalıcılık yeni bir fiyat düzeltmesini zorunlu kıldı.
12 Eylül 2026 Cumartesi gününden (bu gece yarısından) itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubuna 2,95 TL zam uygulanması öngörülüyor.
Motorin ve LPG grubunda ise hafta sonu için henüz kesinleşmiş yeni bir fiyat artışı kararı bulunmuyor.
BRENT PETROLÜ 108 DOLARA ÇIKARAN KRİTİK GELİŞMELER
Küresel enerji piyasalarında arz kesintisi endişelerini körükleyen temel faktörler:
Batı Asya'daki Enerji Tehdidi: Yemen'den Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırılar ile ABD-İran hattında Hürmüz Boğazı'nı kitleyen gerilim risk primlerini tırmandırıyor.
Akaryakıt Piyasasına Baskı: ABD'de motorin fiyatlarının galon başına 6 dolar sınırını aşması küresel rafinaj marjlarını yukarı çekiyor.
OPEC ve Talep Dengesi: Çin'in fiziki petrol alımlarını canlı tutması fiyatları desteklerken, OPEC 2026 yılı küresel talep artış tahminini üst üste beşinci kez düşürerek günlük 380 bin varil seviyesine çekti.
11 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76,92 TL, Motorin 88,89 TL, LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76,78 TL, Motorin 88,75 TL, LPG 34,39 TL
İzmir: Benzin 77,17 TL, Motorin 90,29 TL, LPG 34,99 TL
(Not: 12 Eylül gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen 2,95 TL'lik artışın ardından İstanbul'da benzinin litresinin 79,70 - 79,90 TL aralığına, İzmir'de ise 80 TL eşiğine dayanması bekleniyor.)
POMPA FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR
Türkiye'deki akaryakıt tarifesinin yasal hesaplama mekanizması:
Türkiye'nin yer aldığı Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları (CIF Akdeniz) ve TCMB döviz satış kuru baz alınıyor.
Bu formülle belirlenen rafineri çıkış fiyatının üzerine ÖTV, EPDK payı, KDV ile birlikte dağıtıcı ve bayi kar marjları eklenerek nihai pompa satış tarifesi oluşturuluyor.