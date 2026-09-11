Depoları dolduracaklar dikkat! Benzine zam yolda: İşte güncel rakamlar

Uluslararası ürün fiyatlarındaki bu sert yükselişin iç piyasaya yansıması gecikmedi; sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 12 Eylül Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.