Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 19 Temmuz güncel akaryakıt fiyat listesi
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu gelişmelerle birlikte tabelalar sürekli güncellenirken, vatandaşlar da günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek amacıyla arama motorlarında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un her iki yakasında 19 Temmuz Pazar günü itibarıyla geçerli olan güncel pompa fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.69 TL
Motorin litre fiyatı: 73.13 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.54 TL
Motorin litre fiyatı: 72.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da yeni gün itibarıyla akaryakıt satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:
Benzin litre fiyatı: 66.66 TL
Motorin litre fiyatı: 74.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de pazar günü itibarıyla istasyonlarda geçerli olan en güncel akaryakıt litre fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 66.94 TL
Motorin litre fiyatı: 74.52 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL