Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 19 Temmuz güncel akaryakıt fiyat listesi

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte tabelalar sürekli güncellenirken, vatandaşlar da günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek amacıyla arama motorlarında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor.