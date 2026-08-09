Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
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Hafta sonu araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşlar ve araç sahipleri, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor.
9 Ağustos 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 68,36 TL
Motorin: 80,04 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 68,21 TL
Motorin: 79,90 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 69,32 TL
Motorin: 81,16 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 69,62 TL
Motorin: 81,44 TL
LPG: 33,79 TL
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