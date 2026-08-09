Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi ayarlamaları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Hafta sonu araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşlar ve araç sahipleri, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor.

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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

9 Ağustos 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,36 TL
Motorin: 80,04 TL
LPG: 33,79 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,21 TL
Motorin: 79,90 TL
LPG: 33,19 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

Ankara

Benzin: 69,32 TL
Motorin: 81,16 TL
LPG: 33,89 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

İzmir

Benzin: 69,62 TL
Motorin: 81,44 TL
LPG: 33,79 TL

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Depoları dolduracaklar dikkat! İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7
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