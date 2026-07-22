Depoları dolduracaklar dikkat! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un her iki yakasında 22 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL