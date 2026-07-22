Depoları dolduracaklar dikkat! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV ile vergi artışları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Sürücüler ve vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan il il güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un her iki yakasında 22 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.71 TL
Motorin litre fiyatı: 74.27 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.56 TL
Motorin litre fiyatı: 74.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da 22 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 66.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de 22 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla istasyonlarda geçerli olan güncel akaryakıt litre fiyat listesi:
Benzin litre fiyatı: 66.96 TL
Motorin litre fiyatı: 75.66 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL