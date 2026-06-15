Depoları dolduracaklar dikkat, mazot 67 Lirayı aştı! 15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Her sabah araç depolarını doldurmadan önce siber sistemler üzerinden "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "Güncel LPG fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arayan milyonlarca sürücü için haftanın ilk mesai gününde de rakamlar güncellendi. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan jeopolitik krizlerin ardından fiyat tablosu rekor seviyelerde kalmayı sürdürüyor.