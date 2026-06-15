Depoları dolduracaklar dikkat, mazot 67 Lirayı aştı! 15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, döviz kurundaki küresel hareketlilik ve peş peşe yürürlüğe giren ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışları, akaryakıt pompalarını doğrudan vurmaya devam ediyor.
Her sabah araç depolarını doldurmadan önce siber sistemler üzerinden "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "Güncel LPG fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arayan milyonlarca sürücü için haftanın ilk mesai gününde de rakamlar güncellendi. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan jeopolitik krizlerin ardından fiyat tablosu rekor seviyelerde kalmayı sürdürüyor.
İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla üç büyük metropolde (İstanbul, Ankara, İzmir) geçerli olan en güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) pompa satış fiyatlarının eksiksiz listesi:
Bölge Bölge Ve İl İl Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.41 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.25 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.51 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.78 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL
Not: Akaryakıt dağıtım şirketlerinin serbest piyasa koşulları ve lojistik maliyetler nedeniyle uyguladığı fiyatlar, şehirlere, ilçelere ve bayilere göre küçük kuruş farklılıkları gösterebilmektedir.