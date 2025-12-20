Depoları fullemek için bekleyenlere müjde! Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlar...

Hafta başından bu yana benzin grubunda hareketli saatler yaşandı. Pompaya yansıyan ilk müjde Salı günü geldi ve benzinin litre fiyatında tam 2 TL'lik sert bir düşüş kaydedildi. Bu indirimin etkisi henüz tazeyken, Çarşamba günü tabelalar bir kez daha değişti ve 83 kuruşluk ikinci bir indirim daha fiyatlara yansıtıldı.