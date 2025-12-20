Depoları fullemek için bekleyenlere müjde! Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte güncel fiyatlar...
Salı ve Çarşamba günleri peş peşe gelen indirim haberleriyle nefes alan araç sahipleri için rüzgar tersine esmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalardan gelen sinyaller yeni bir indirimin kapıda olduğunu işaret ediyor.
Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Hafta başından bu yana benzin grubunda hareketli saatler yaşandı. Pompaya yansıyan ilk müjde Salı günü geldi ve benzinin litre fiyatında tam 2 TL'lik sert bir düşüş kaydedildi. Bu indirimin etkisi henüz tazeyken, Çarşamba günü tabelalar bir kez daha değişti ve 83 kuruşluk ikinci bir indirim daha fiyatlara yansıtıldı.
GÖZLER ÜÇÜNCÜ İNDİRİM HABERİNDE
Benzin fiyatlarında başlayan bu düşüş serisinin devam edip etmeyeceği merak konusuydu.
CNN Türk'e göre, benzine üst üste gelen iki indirimin ardından üçüncü bir indirimin daha yolda olduğu ve kısa süre içinde pompaya yansıyacağı tahmin ediliyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 51,72 TL
Motorin fiyatı: 53.12 TL
LPG fiyatı: 28,51 TL
ANADOLU YAKASI:
Benzin fiyatı: 51,72 TL
Motorin fiyatı: 54.95 TL
LPG fiyatı: 27.88 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 52,57 TL
Motorin fiyatı: 54.13 TL
LPG fiyatı: 28.40 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 52,91 TL
Motorin fiyatı: 54.49 TL
LPG fiyatı: 28.33 TL