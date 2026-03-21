Deposu boş olanlar acele etsin! Motorine rekor zam geliyor

Küresel enerji piyasalarındaki kriz ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında peş peşe rekor artışlara neden oluyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere ve sektör temsilcilerinin bildirimlerine göre, dün (Cuma) motorine yapılan 5,18 TL'lik zammın ardından önümüzdeki Salı günü motorin fiyatlarına 6 TL dolayında yeni bir zam daha yansıyacak.

BRENT PETROL 120 DOLARA DAYANDI

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 120 dolar seviyelerine yaklaşması ve jeopolitik risklerin zirve yapması, bu rekor fiyat artışlarının temel nedenini oluşturuyor. Bölgedeki çatışmalar ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kısıtlamaları, küresel petrol arzını doğrudan tehdit ederek fiyatları kontrol edilemez bir noktaya taşıdı.

Artan maliyetlerin pompaya yansımasını değerlendiren uzmanlar, "Eşel Mobil Sistemi" ile bir kısmının sübvanse edilmesine rağmen, maliyet artışının artık sürdürülemez olduğunu belirtiyor. Küresel arz endişeleri nedeniyle uygulanan sübvansiyonlar, mevcut fiyat dalgalanmasını durdurmakta yetersiz kalıyor.

MOTORİNİN LİTRESİ 80 TL BARAJINI ZORLAYACAK

Sektör temsilcilerinin Salı günü için öngördüğü yaklaşık 6 TL'lik zammın kesin tutarı, bugün sabah saatlerinde yapılacak son piyasa değerlendirmeleriyle netleşecek. Mevcut durumda büyükşehirlerde 71-72 TL seviyelerinde satılan motorin, beklenen bu yeni zammın gerçekleşmesi halinde 80 TL barajını zorlayacak.