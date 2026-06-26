Depoyu dolduracaklar dikkat! 26 Haziran benzin ve motorinde son rakamlar
Brent petrol fiyatlarındaki küresel grafik dalgalanmaları, döviz kurundaki oynaklık ve yurt içinde peş peşe yürürlüğe giren ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.
Araç sahipleri ve lojistik sektörü temsilcileri, günlük yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek adına "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "Otogazda son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.
26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre satış fiyatları şu şekilde listelendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 62.22 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.50 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 62.05 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.33 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 63.18 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.59 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 63.45 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.86 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Gümrüksüz rafine fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından uygulanan bu fiyatlar; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının takibi ve Dolar/TL kurundaki anlık değişimler esas alınarak belirleniyor.
Dağıtım firmalarının bölge nakliye maliyetleri, lojistik unsurlar ve rekabet şartları nedeniyle şehirler, hatta aynı şehirdeki farklı bayiler arasında kuruşluk küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.