Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Günlük yakıt maliyetlerini takip etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG güncel fiyatı ne?” sorularına yanıt arıyor.

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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul (Avrupa-Anadolu), Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları...

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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

İl İl Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları
Bölgelere ve dağıtım şirketlerine göre küçük değişiklikler gösteren 22 Haziran Pazartesi günü akaryakıt satış fiyatları şu şekildedir:

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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.19 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.45 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL

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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.29 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL

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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.14 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.55 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL

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Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 63.42 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.82 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL

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benzin motorin