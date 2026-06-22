Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 22 Haziran Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Günlük yakıt maliyetlerini takip etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG güncel fiyatı ne?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul (Avrupa-Anadolu), Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları...
İl İl Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları
Bölgelere ve dağıtım şirketlerine göre küçük değişiklikler gösteren 22 Haziran Pazartesi günü akaryakıt satış fiyatları şu şekildedir:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.19 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.45 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.29 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.39 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.14 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.55 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.97 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 63.42 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.82 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.79 TL