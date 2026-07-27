Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar, global piyasalardaki gelişmeler ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Yaşanan bu gelişmeler sonrası vatandaşlar; "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

1 7
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

2 7
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 67.05 TL
Motorin litre fiyatı: 78.52 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

3 7
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 66.90 TL
Motorin litre fiyatı: 78.37 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

4 7
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68.01 TL
Motorin litre fiyatı: 79.63 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

5 7
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68.29 TL
Motorin litre fiyatı: 79.90 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

6 7
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! 27 Temmuz Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7
7 7
benzin motorin