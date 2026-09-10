Depoyu dolduracaklar dikkat: Bugün indirim ya da zam var mı? İşte 10 Eylül il il güncel akaryakıt tarifesi



FİYATLAR NEDEN ŞEHİRLER ARASINDA FARK GÖSTERİYOR

Üç büyük il ve ilçeler arasındaki kuruş bazlı tarife farklarının temel nedenleri şöyle sıralanıyor:

Rafinerilere olan mesafe ve lojistik nakliye maliyetleri iller bazında pompa fiyatlarına doğrudan ekleniyor.

Dağıtıcı firmaların serbest piyasa koşulları çerçevesindeki marj politikaları ve yerel istasyonlar arasındaki rekabet, aynı şehirde veya ilçeler arasında dahi küçük sapmalara yol açabiliyor.