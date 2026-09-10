Depoyu dolduracaklar dikkat: Bugün indirim ya da zam var mı? İşte 10 Eylül il il güncel akaryakıt tarifesi
Araç sahiplerinin ve taşımacılık sektörünün yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 10 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla açıklanmış yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.
Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri ve döviz kuru dengeleri yakından izlenirken, pompada 9 Eylül'de geçerli olan yüksek tarife korunuyor. Özellikle Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL eşiğinde seyrederken, İstanbul'da ise 88-89 TL bandı işlem görmeye devam ediyor.
10 EYLÜL'DE YENİ BİR FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLANDI MI
Piyasa aktörleri ve dağıtıcı firmalardan gelen son bilgilere göre istasyonlardaki durum netleşti:
10 Eylül Perşembe sabahı itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) grubunda devreye giren yeni bir fiyat artışı veya indirimi bulunmuyor.
Sürücüler, istasyonlarda bir önceki gün belirlenen fiyat listeleri üzerinden yakıt ikmali yapmayı sürdürüyor.
Küresel enerji koridorlarındaki çatışmalar, arz güvenliği endişeleri ve dövizdeki anlık değişimler nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden güncellenme olasılığı bulunuyor; ancak şu an için kesinleşmiş yeni bir tarife duyurusu yer almıyor.
MOTORİN FİYATLARI NEDEN 90 TL BANDINA TIRMANDI
Akaryakıt ürünleri arasında özellikle motorin fiyatlarındaki tarihi yüksek seviyelerin arkasında şu faktörler yer alıyor:
Eylül ayının ilk günlerinde motorin ürünündeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına yapılan 3 TL'lik artış, KDV çarpanıyla birlikte pompa satış fiyatlarına yaklaşık 3,60 TL seviyesinde yansıdı.
Ardından gelen küresel petrol fiyatı artışları ve döviz hareketliliği, motorinin litresini Ankara ve İzmir gibi metropollerde 90 TL sınırının üzerine taşıdı.
10 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76,92 TL, Motorin 88,89 TL, LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76,78 TL, Motorin 88,75 TL, LPG 34,39 TL
Ankara: Benzin 77,89 TL, Motorin 90,02 TL, LPG 35,09 TL
İzmir: Benzin 78,17 TL, Motorin 90,29 TL, LPG 34,99 TL
FİYATLAR NEDEN ŞEHİRLER ARASINDA FARK GÖSTERİYOR
Üç büyük il ve ilçeler arasındaki kuruş bazlı tarife farklarının temel nedenleri şöyle sıralanıyor:
Rafinerilere olan mesafe ve lojistik nakliye maliyetleri iller bazında pompa fiyatlarına doğrudan ekleniyor.
Dağıtıcı firmaların serbest piyasa koşulları çerçevesindeki marj politikaları ve yerel istasyonlar arasındaki rekabet, aynı şehirde veya ilçeler arasında dahi küçük sapmalara yol açabiliyor.