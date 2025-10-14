Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol piyasasındaki dalgalanma, döviz kuru artışı ve vergi yükleri yeniden pompa fiyatlarını değiştirdi. Vatandaşlar, “Bugün benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatı güncel ne?” sorularına yanıt arıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki oynaklık ve döviz kurundaki artış nedeniyle yeniden hareketlendi. Brent petrol fiyatlarındaki değişim, son haftalarda küresel ekonomide yaşanan dalgalanma ve yurt içindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

1 7
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Sürücüler her gün “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatı bugün kaç lira?” sorularını sormaya devam ediyor.

2 7
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

14 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla pompa satış fiyatları şu şekilde:

3 7
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.15 TL

Motorin litre fiyatı: 53.23 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

4 7
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.98 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

5 7
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

6 7
Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.32 TL

Motorin litre fiyatı: 54.57 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

7 7
akaryakıt