Depoyu doldurmak artık lüks! İşte 14 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Petrol piyasasındaki dalgalanma, döviz kuru artışı ve vergi yükleri yeniden pompa fiyatlarını değiştirdi. Vatandaşlar, “Bugün benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatı güncel ne?” sorularına yanıt arıyor.
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki oynaklık ve döviz kurundaki artış nedeniyle yeniden hareketlendi. Brent petrol fiyatlarındaki değişim, son haftalarda küresel ekonomide yaşanan dalgalanma ve yurt içindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Sürücüler her gün “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatı bugün kaç lira?” sorularını sormaya devam ediyor.
14 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla pompa satış fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.15 TL
Motorin litre fiyatı: 53.23 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.98 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 54.57 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL