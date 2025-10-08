Depoyu doldurmanın tam zamanı! Akaryakıta indirim geldi, işte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki gerileme, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin ve motorin fiyatları gece yarısından itibaren yeniden güncellendi.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 8 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklik, son dönemde art arda gelen zamların ardından araç sahiplerine bir nebze nefes aldırdı.

İşte indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.94 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.28 TL

Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

