Depoyu şimdi doldurun! Benzin ve motorine zam geliyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomim’e göre, Brent petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gece yarısından itibaren 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73 dolara kadar yükselirken, bu artış iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. Haftalardır yatay seyreden akaryakıt fiyatları, 3 Temmuz’da açıklanan ÖTV zammı sonrası gelen artışların ardından şimdi yeniden yükselişe geçiyor.

OTOGAZA ZAM GELMİŞTİ, SIRA BENZİN VE MOTORİNDE

Geçtiğimiz hafta otogaza yapılan 44 kuruşluk zammın ardından, şimdi de motorin ve benzin grubunda yeni fiyat artışları bekleniyor.

Sektör temsilcilerine göre, zam oranı 1 TL’nin üzerinde olacak ve artışlar cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.