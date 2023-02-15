Deprem bölgelerine kısa çalışma ödeneği desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak.

Deprem bölgelerine kısa çalışma ödeneği desteği
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde Bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanması kararlaştırılırken, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilerleyen süreçte Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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