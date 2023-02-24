Deprem bölgesinde esnafa geçici işyeri: Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Matalya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, esnafa geçici iş yerleri kurulacağını belirtti. Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

- Bu yapıların inşasına kısa sürede başlayacağız.

İLK KAZMA NURDAĞI VE ISLAHİYE'DE VURULDU

Bakan Kurum, yeni konutlar için ilk kazmaların vurulduğunu belirtti. Bakan Kurum, Nurdağı ve Islahiye'de inşaatlara başlandığını belirtti. Malatya'da ise ilk konutların Gelincik Tepesi'nde yapılacağını belirtti.