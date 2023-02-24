Deprem bölgesinde esnafa geçici işyeri: Bakan Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamalarında, ''AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici işyerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Matalya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, esnafa geçici iş yerleri kurulacağını belirtti. Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.
- Bu yapıların inşasına kısa sürede başlayacağız.
İLK KAZMA NURDAĞI VE ISLAHİYE'DE VURULDU
Bakan Kurum, yeni konutlar için ilk kazmaların vurulduğunu belirtti. Bakan Kurum, Nurdağı ve Islahiye'de inşaatlara başlandığını belirtti. Malatya'da ise ilk konutların Gelincik Tepesi'nde yapılacağını belirtti.