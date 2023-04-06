Deprem bölgesinde olanlar bunu yaparsa iletişim vergisi ödemeyecek
Olağanüstü hal kapsamında elektronik haberleşmede iletişimin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülmesi amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlar ve bu durumu belgeleyenlerden 1 adet yeni mobil abonelik için ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak.
Deprem olmadan 24 saat öncesine kadar bölgede olan abonelerin mevcut aboneliklerinden 3 aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti istenmeyecek.Olağanüstü hal kapsamında elektronik haberleşmede iletişimin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülmesi amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: TRT Haber
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